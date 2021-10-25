Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стив Нэш раскритиковал нововведения в НБА
Баскетболист считает, что судьи не свистят фолы на Хардене
Главный тренер "Бруклин Нетс" Стив Нэш раскритиковал новые правила НБА после проигранного матча с "Шарлотт Хорнетс" (95:111). Специалист подчеркнул, что НБА выставляет Джеймса Хардена в качестве показательного примера, и судьи не свистят фолы на нём.
"НБА изменила правила и несправедливо выставляет Хардена в качестве некоего "парня с обложки", который является примером. Несколько раз на нём точно были фолы, но судьи не свистели, демонстрируя тем самым "работу" новых правил. Я понимаю, что существует определённая граница, но в некоторых моментах точно были нарушения.
Однако Джеймсу надо продолжать в том же духе. Пусть он вновь и вновь идёт под кольцо, потому что на нём всё равно нарушают правила", — цитирует Нэша CBC.
Популярное сейчас
- Фаны Барселоны напали на автомобиль Кумана после поражения от Реала - ВИДЕО
- Папа Гуйе получил должность в харьковском Металлисте
- Джокер де Дзерби и универсал Скрипника. Символическая сборная 12-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Игрок НБА, который весил 127 кг ещё прибавил в весе
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО