Стив Нэш раскритиковал нововведения в НБА

Главный тренер "Бруклин Нетс" Стив Нэш раскритиковал новые правила НБА после проигранного матча с "Шарлотт Хорнетс" (95:111). Специалист подчеркнул, что НБА выставляет Джеймса Хардена в качестве показательного примера, и судьи не свистят фолы на нём.

"НБА изменила правила и несправедливо выставляет Хардена в качестве некоего "парня с обложки", который является примером. Несколько раз на нём точно были фолы, но судьи не свистели, демонстрируя тем самым "работу" новых правил. Я понимаю, что существует определённая граница, но в некоторых моментах точно были нарушения.

Однако Джеймсу надо продолжать в том же духе. Пусть он вновь и вновь идёт под кольцо, потому что на нём всё равно нарушают правила", — цитирует Нэша CBC.