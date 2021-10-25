  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Стив Нэш раскритиковал нововведения в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стив Нэш раскритиковал нововведения в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист считает, что судьи не свистят фолы на Хардене

Стив Нэш раскритиковал нововведения в НБА

Новина українською

Главный тренер "Бруклин Нетс" Стив Нэш раскритиковал новые правила НБА после проигранного матча с "Шарлотт Хорнетс" (95:111). Специалист подчеркнул, что НБА выставляет Джеймса Хардена в качестве показательного примера, и судьи не свистят фолы на нём.

"НБА изменила правила и несправедливо выставляет Хардена в качестве некоего "парня с обложки", который является примером. Несколько раз на нём точно были фолы, но судьи не свистели, демонстрируя тем самым "работу" новых правил. Я понимаю, что существует определённая граница, но в некоторых моментах точно были нарушения.

Однако Джеймсу надо продолжать в том же духе. Пусть он вновь и вновь идёт под кольцо, потому что на нём всё равно нарушают правила", — цитирует Нэша CBC.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стив Нэш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...