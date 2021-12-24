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Директорат ФБУ оштрафовал главного тренера Харьковских Соколов

Баскетбол
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Он заплатит денежный взнос

Директорат ФБУ оштрафовал главного тренера Харьковских Соколов

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В офисе ФБУ состоялось заседание Директората ФБУ, на котором было рассмотрено обращение БК Харьковские Соколы по поводу эпизодов игры против Химика, состоявшейся 17 декабря.

Клуб обратился с запросом в Экспертную комиссию по поводу правомерности действий арбитров в четырех эпизодах на последней минуте встречи.

Экспертная комиссия в результате рассмотрения материалов постановила, что детальное изучение видеоматериалов не позволило прийти к единодушному решению, но в общем было сделано заключение, что судьи не допустили ошибок, которые повлияли на результат игры.

Приняв во внимание заключение Экспертной комиссии ФБУ, а также Технической комиссии ФБУ, Директорат ФБУ не нашел оснований для применения санкций в суды того матча.

Также на Директорате ФБУ была дана оценка высказываниям главного тренера Харьковских Соколов Валерия Плеханова на пресс-конференции после игры с Химиком, на которой он раскритиковал решение судов.

В результате было принято решение применить к Валерию Плеханову санкцию в виде денежного взноса в размере 10 000 грн.

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В статье: БК Харьковские Соколы
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