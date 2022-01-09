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Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины

Баскетбол
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Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" стал последним участником 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины. В матче 1/8 он одолел представителя первой лиги, клуб "Политехник".

Ранее право сразиться за полуфинал соревнований получили "Прометей" (победил "Прометей-2"), "Тернополь" (победа над "Николаевом"), "Будивельник" (победа над "Черкасскими Мавпами-2"), "Днепр" (победа над "СумГУ"), "Киевбаскет" (победа над "Хмельницким"), "Химик" (за счет дисквалификации "Харьковских Соколов") и "Запорожья".

В дальнейшем сильнейшие участники будут бороться за трофей в формате Финала восьми. Жеребьевкой определятся пары четвертьфинала. Матчи 1/4 и 1/2 финала пройдут в двух городах, представленных командами-участниками.

Место проведения финала ФБУ определит позже.

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В статье: Кубок Украины по баскетболу
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Источник:
FBU

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