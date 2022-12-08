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БИПА разгромила Запорожье и вернулась на второе место

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева не дали гостям ни малейшего шанса

БИПА разгромила Запорожье и вернулась на второе место

фото - Getty Images

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БИПА-Одесская область одержала уверенную победу над Запорожьем 85:57, продолжив победную серию.

Одесситы с первых минут завладели инициативой и постепенно увеличивали свое преимущество. +18 к своему преимуществу БИПА добавила по итогам третьей десятиминутки и только в последней четверти Запорожья сумело немного отыграться, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы исправить ситуацию.

Самым результативным у победителей стал Евгений Ткаченко, набравший 19 очков. Александр Рябчук оформил дабл-дабл с 15 очками и 10 подборами. У запорожцев 28 очков и 14 подборов у Романа Морозова.

БИПА одержала третью победу подряд и вернулась на второе место.

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БИПА - Запорожье 85:57 (21:12, 26:12, 21:5, 17:28)

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В статье: БИПА-Одесса БК Запорожье
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