БИПА разгромила Запорожье и вернулась на второе место

БИПА-Одесская область одержала уверенную победу над Запорожьем 85:57, продолжив победную серию.

Одесситы с первых минут завладели инициативой и постепенно увеличивали свое преимущество. +18 к своему преимуществу БИПА добавила по итогам третьей десятиминутки и только в последней четверти Запорожья сумело немного отыграться, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы исправить ситуацию.

Самым результативным у победителей стал Евгений Ткаченко, набравший 19 очков. Александр Рябчук оформил дабл-дабл с 15 очками и 10 подборами. У запорожцев 28 очков и 14 подборов у Романа Морозова.

БИПА одержала третью победу подряд и вернулась на второе место.

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БИПА - Запорожье 85:57 (21:12, 26:12, 21:5, 17:28)