НБА. Михайлюк показывает один из лучших результатов в сезоне, Шарлотт побеждает Даллас

В ночь с 24 на 25 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" - "Индиана"

120:95 (34:32, 26:23, 32:21, 28:19)

"Вашингтон" - "Сан-Антонио"

136:124 (33:26, 33:36, 33:36, 37:26)

"Торонто" – "Детройт"

118:97 (38:26, 34:26, 20:21, 26:24)

"Мемфис" - "Хьюстон"

151:114 (42:30, 41:22, 36:32, 32:30)

"Даллас" – "Шарлотт"

109:117 (26:37, 29:32, 32:26, 22:22)

Украинский игрок "Шарлот" Святослав Михайлюк набрал 13 очков (0/1 двухочковых, 3/5 трехочковых, 4/5 штрафных), 4 подбора, 3 передачи при 2 потерях и 5 фолах. Это второй лучший результат сезона для нашего спортсмена – в прошлом матче против "Нового Орлеана" он набрал 15 очков.

"Юта" – "Милуоки"

116:144 (25:40, 33:32, 27:43, 31:29)

"Голден Стейт" - "Филадельфия"

120:112 (23:27, 32:26, 24:35, 41:24)

"Портленд" - "Чикаго"

96:124 (26:26, 19:35, 27:33, 24:30)

"Сакраменто" – "Финикс"

135:127 (24:30, 32:37, 45:26, 34:34)

Украинец Алексей Лень, выступающий за "Сакраменто", на площадку в течение игры не выходил.

"Лейкерс" – "Оклахома"

116:111 (41:25, 33:41, 19:26, 23:19)