Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Михайлюк показывает один из лучших результатов в сезоне, Шарлотт побеждает Даллас
Результаты тура НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 24 на 25 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" - "Индиана"
120:95 (34:32, 26:23, 32:21, 28:19)
"Вашингтон" - "Сан-Антонио"
136:124 (33:26, 33:36, 33:36, 37:26)
"Торонто" – "Детройт"
118:97 (38:26, 34:26, 20:21, 26:24)
"Мемфис" - "Хьюстон"
151:114 (42:30, 41:22, 36:32, 32:30)
"Даллас" – "Шарлотт"
109:117 (26:37, 29:32, 32:26, 22:22)
Украинский игрок "Шарлот" Святослав Михайлюк набрал 13 очков (0/1 двухочковых, 3/5 трехочковых, 4/5 штрафных), 4 подбора, 3 передачи при 2 потерях и 5 фолах. Это второй лучший результат сезона для нашего спортсмена – в прошлом матче против "Нового Орлеана" он набрал 15 очков.
"Юта" – "Милуоки"
116:144 (25:40, 33:32, 27:43, 31:29)
"Голден Стейт" - "Филадельфия"
120:112 (23:27, 32:26, 24:35, 41:24)
"Портленд" - "Чикаго"
96:124 (26:26, 19:35, 27:33, 24:30)
"Сакраменто" – "Финикс"
135:127 (24:30, 32:37, 45:26, 34:34)
Украинец Алексей Лень, выступающий за "Сакраменто", на площадку в течение игры не выходил.
"Лейкерс" – "Оклахома"
116:111 (41:25, 33:41, 19:26, 23:19)
Популярное сейчас
- Малиновский под вопросом или кого Ротань выпустит в Англию. Влог Роберто Моралеса
- Джокер Ротаня, ментор Ярмоленко, травма Конопли, ставка на Сватка. Анонс матча Англия – Украина
- УЕФА обсудит отстранение Беларуси
- НБА назвала претендентов на звание MVP регулярного чемпионата
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО