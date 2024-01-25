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Тренера Вашингтона отправили на должность консультанта
Теперь команда в поисках нового тренера
Фото: Вікіпедія
Команда Национальной баскетбольной ассоциации "Вашингтон Уизардс" отправила главного тренера команды
Уэса Анселда на должность консультанта. Об этом написал инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.
"В заявлении команды говорится, что "Уизардс" перевели Уэса Анселда-младшего на должность консультанта в офисе, а сегодня назовут временного тренера и будут искать ему замену в межсезонье", — написал Войнаровски.
"Вашингтон" сегодня, 25 января, уступил в домашнем матче "Миннесоте Тимбервулвз" со счётом 107:118.
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