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В Германии задержали подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста
Следствие продолжается
колаж з вікритих джерел
В Германии задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста. Напомним, в Дюссельдорфе несовместимые с жизнью ножевые ранения получил украинский баскетболист Владимир Ермаков. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины. На улице на спортсмена с ножом напали арабы и, выкрикивая что-то об Украине, нанесли удары ножом. Также пострадал другой баскетболист, товарищ Ермакова Андрей Козаченко – он находится в больнице.
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Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, в Германии уже задержан подозреваемый в убийстве. МИД Украины взяло под контроль расследование, а генеральное консульство уже провело переговоры с полицией.
Напомним, что на событие также отреагировали украинские политические деятели.
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