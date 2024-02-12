В Германии задержали подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста

В Германии задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста. Напомним, в Дюссельдорфе несовместимые с жизнью ножевые ранения получил украинский баскетболист Владимир Ермаков. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины. На улице на спортсмена с ножом напали арабы и, выкрикивая что-то об Украине, нанесли удары ножом. Также пострадал другой баскетболист, товарищ Ермакова Андрей Козаченко – он находится в больнице.

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Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, в Германии уже задержан подозреваемый в убийстве. МИД Украины взяло под контроль расследование, а генеральное консульство уже провело переговоры с полицией.

Напомним, что на событие также отреагировали украинские политические деятели.