  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В Германии задержали подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Германии задержали подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста

Баскетбол

Следствие продолжается

В Германии задержали подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста

колаж з вікритих джерел

Новина українською

В Германии задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста. Напомним, в Дюссельдорфе несовместимые с жизнью ножевые ранения получил украинский баскетболист Владимир Ермаков. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины. На улице на спортсмена с ножом напали арабы и, выкрикивая что-то об Украине, нанесли удары ножом. Также пострадал другой баскетболист, товарищ Ермакова Андрей Козаченко – он находится в больнице.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, в Германии уже задержан подозреваемый в убийстве. МИД Украины взяло под контроль расследование, а генеральное консульство уже провело переговоры с полицией.

Напомним, что на событие также отреагировали украинские политические деятели.

По теме
yellow-arrow
Динвидди официально стал игроком Лейкерс
yellow-arrow
Сакраменто Леня не смог обыграть Оклахому, Орландо в овертайме переиграл Чикаго
yellow-arrow
В Германии жестоко убили семнадцатилетнего украинского баскетболиста
баскетбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Олег Ніколенко МЗС
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости