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НБА. Сан-Антонио в овертайме побеждает Нью-Йорк, Вашингтон уступает Детройту

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Сан-Антонио в овертайме побеждает Нью-Йорк, Вашингтон уступает Детройту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Вашингтон" - "Детройт"

87:96 (20:23, 20:36, 35:21, 12:16)

"Индиана" - "Лейкерс"

109:90 (27:24, 27:25, 32:23, 23:18)

"Шарлотт" - "Голден Стейт"

97:115 (17:26, 28:24, 26:39, 26:26)

"Орландо" - "Клипперс"

97:100 (19:23, 31:29, 27:33, 20:15)

"Бруклин" - "Чикаго"

125:108 (27:21, 20:31, 39:33, 39:23)

"Кливленд" - "Филадельфия"

117:114 (28:25, 29:30, 28:32, 32:27)

"Сан-Антонио" - "Нью-Йорк"

130:126 OT (38:27, 36:30, 20:34, 27:30, 9:5)

"Оклахома" - "Финикс"

128:103 (34:32, 36:27, 31:21, 27:23)

"Майами" - "Портленд"

142:82 (29:19, 45:21, 33:23, 35:19)

"Денвер" - "Миннесота"

98:111 (26:33, 17:29, 21:25, 34:24)

"Юта" - "Хьюстон"

100:101 (23:13, 24:28, 25:28, 28:32)

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