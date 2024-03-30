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НБА. Сан-Антонио в овертайме побеждает Нью-Йорк, Вашингтон уступает Детройту
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 29 на 30 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:
"Вашингтон" - "Детройт"
87:96 (20:23, 20:36, 35:21, 12:16)
"Индиана" - "Лейкерс"
109:90 (27:24, 27:25, 32:23, 23:18)
"Шарлотт" - "Голден Стейт"
97:115 (17:26, 28:24, 26:39, 26:26)
"Орландо" - "Клипперс"
97:100 (19:23, 31:29, 27:33, 20:15)
"Бруклин" - "Чикаго"
125:108 (27:21, 20:31, 39:33, 39:23)
"Кливленд" - "Филадельфия"
117:114 (28:25, 29:30, 28:32, 32:27)
"Сан-Антонио" - "Нью-Йорк"
130:126 OT (38:27, 36:30, 20:34, 27:30, 9:5)
"Оклахома" - "Финикс"
128:103 (34:32, 36:27, 31:21, 27:23)
"Майами" - "Портленд"
142:82 (29:19, 45:21, 33:23, 35:19)
"Денвер" - "Миннесота"
98:111 (26:33, 17:29, 21:25, 34:24)
"Юта" - "Хьюстон"
100:101 (23:13, 24:28, 25:28, 28:32)
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