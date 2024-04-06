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Обратный данк Грина – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА. Видео
Засадил по полной
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 5 на 6 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада обратный данк защитника "Чикаго" Джавонте Грина в победном матче против "Нью-Йорк".
ТОП 10 лучших моментов тура:
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