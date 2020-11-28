Контиолахти 2020. Норвежец Лагрейд сенсационно побеждает в индивидуальной гонке, Прима лучший среди украинцев

Сегодня, 28 ноября в финском Контиолахти состоялась первая гонки сезона 2020/2021 - индивидуалка у мужчин.

Победу в гонке сенсационно одержал норвежец Струла Холм Лагрейд, серебро у его соотечественника Йоханнеса Бё, а ТОП 3 замкнул представитель Германии Эрик Лессер.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Артем Прима, который с 2 ​​промахами финишировал 27-м. Другие представители сборной в гонке выступили неудачно и зачетных очков не набрали.

Кубок мира 2020/2021

Контиолахти, Первый этап

Индивидуальная гонка

Мужчины

1. Строла Холм Лагрейд (Норвегия) (0 + 0 + 0 + 0)

2. Йоханнес Бё (1 + 0 + 0 + 0) (Норвегия) (+19,6с.)

3. Эрик Лессер (0 + 1 + 0 + 0) (Германия) (+1.03,6с.)

.

.

.

27. Артем Прима (Украина) (2 + 0 + 0 + 0) (+3.43.4с.)

47. Богдан Цымбал (Украина) (0 + 1 + 0 + 1) (+4.56,4с.)

68. Руслан Ткаленко (Украина) (1 + 1 + 1 + 1) (+7.01,4с.)

73. Дмитрий Пидручный (Украина) (1 + 2 + 0 + 2) (+7.56,3с.)

99. Антон Дудченко (Украина) (1 + 2 + 5 + 0) (+12.20,0с.)