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Контиолахти 2020. Норвежец Лагрейд сенсационно побеждает в индивидуальной гонке, Прима лучший среди украинцев
Результаты первой гонки сезона
Сегодня, 28 ноября в финском Контиолахти состоялась первая гонки сезона 2020/2021 - индивидуалка у мужчин.
Победу в гонке сенсационно одержал норвежец Струла Холм Лагрейд, серебро у его соотечественника Йоханнеса Бё, а ТОП 3 замкнул представитель Германии Эрик Лессер.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Артем Прима, который с 2 промахами финишировал 27-м. Другие представители сборной в гонке выступили неудачно и зачетных очков не набрали.
Кубок мира 2020/2021
Контиолахти, Первый этап
Индивидуальная гонка
Мужчины
1. Строла Холм Лагрейд (Норвегия) (0 + 0 + 0 + 0)
2. Йоханнес Бё (1 + 0 + 0 + 0) (Норвегия) (+19,6с.)
3. Эрик Лессер (0 + 1 + 0 + 0) (Германия) (+1.03,6с.)
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27. Артем Прима (Украина) (2 + 0 + 0 + 0) (+3.43.4с.)
47. Богдан Цымбал (Украина) (0 + 1 + 0 + 1) (+4.56,4с.)
68. Руслан Ткаленко (Украина) (1 + 1 + 1 + 1) (+7.01,4с.)
73. Дмитрий Пидручный (Украина) (1 + 2 + 0 + 2) (+7.56,3с.)
99. Антон Дудченко (Украина) (1 + 2 + 5 + 0) (+12.20,0с.)
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