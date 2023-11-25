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Усик о бое Джошуа – Уайлдер: Это был бы феноменальный поединок
Абсолютная правда
Фото: The Japan Times
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, что хотел бы увидеть очный поединок между британцем Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (43-й) 1;42 КО). Его слова цитирует Boxing Social:
"Это был бы феноменальный поединок. Уайлдер уникален – если он клинчует, то человек не может сопротивляться. Я даю 60% на победу Уайлдера. Он – панчер, и Джошуа может быть настроен на него. Деонтей способен отправить человека в полет, когда он его затрагивает. Как правило, у них получается улететь в нокаут" – сказал он.
Напомним, что Усик
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