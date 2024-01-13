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Насико - в топ-40 спринта Рупольдинга. Результаты КС по биатлону
Четверо украинцев попали в топ-60
Фото: biathlon.com.ua/Автор - Dmytro Yevenkо
Сегодня в немецком Рупольдинге состоялся мужской спринт на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Участие в соревнованиях приняли пять спортсменов сборной Украины.
Лучшее время среди украинцев продемонстрировал Денис Насыко. Он занял 38-е место и стал единственным, кто финишировал в зачетной зоне. Одного места до очков не хватило Тарасу Лесюку, который занял 41-ю позицию. Виталий Мандзин с Артемом Тищенко заняли 53-й и 59-й результаты соответственно. Антон Дудченко не пробился в гонку преследования - 70-е место.
Победу в спринте одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
Мужская гонка преследования в Рупольдинге состоится в воскресенье, 14 января. Начало соревнований - в 15:45 по киевскому времени.
Кубок мира. Рупольдинг - мужской спринт
1. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) 22:27.2 минуты
2. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0) +16.9
3. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0) +20.1
...
39. Денис Насико (Украина, 0+0) +1:39.1
41.Тарас Лесюк (Украина, 0+1) +1:41.9
53. Виталий Мандзин (Украина, 0+2) +1:54.7
59. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +2:01.7
70. Антон Дудченко (Украина, 2+0) +2:16.9
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