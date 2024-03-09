Тищенко – в топ-20 масс-старта-60 на Кубке IBU

В Обертиллиахе состоялась последняя гонка в нынешнем сезоне Кубка IBU. Для украинцев масс-старт на 60 участников был хорошей возможностью завершить международный сезон на мажорной ноте.

Особые надежды на эту дисциплину украинские болельщики возлагали на Артема Тищенко, который в Австрии выглядел конкурентоспособным. Артем сегодня не закрыл всего одну мишень, а вот на дистанции едва передвигался. В итоге, Тищенко завершил гонку в топ-20 с отставанием почти четыре минуты.

Остальные украинцы на трассе не были конкурентоспособны и со стрельбой не справились. Очень сложный сезон для нашей мужской команды на Кубке IBU завершается.

Кубок IBU. Масс-старт-60. Мужчины

1. Сверре Дален Аспенс (2+0+1+1) 38:56,0

2. Мартин Улдаль (2+0+1+0) +22,6

3. Мартин Невланд (0+0+0+2) +31,4

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18. Артем Тищенко (0+0+0+1) +3:58,0

26. Роман Боровик (1+0+1+0) +5:09,0

28. Денис Насыко (1+0+1+2) +5:26,8

30. Богдан Цымбал (0+1+1+2) +5:30,2

38. Руслан Ткаленко (3+2+2+1) +6:10,5

40. Дмитрий Грущак (1+1+0+1) +6:17,1