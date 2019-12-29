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Джервонта Дэвис нокаутировал Гамбоа и завоевал регулярный титул WBA
Убедительная победа американца
Американский боксер, экс-чемпион мира в полулегком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) успешно дебютирует в легком весе и одерживает победу нокаутом над крепким кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-0, 18 КО).
Весь бой американец по прозвищу "танк" уничтожал и перебоксировал соперника. В третьем и девятом раундах он отправил оппонента на настил ринга, а в двенадцатом Гамбоа снова оказался на канвасе, и рефери остановил бой.
Таким образом, Джервонта Дэвис завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA.
Напомним, что ранее украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко заявлял о желании драться против Дэвиса.