Джервонта Дэвис нокаутировал Гамбоа и завоевал регулярный титул WBA

Американский боксер, экс-чемпион мира в полулегком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) успешно дебютирует в легком весе и одерживает победу нокаутом над крепким кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-0, 18 КО).

Весь бой американец по прозвищу "танк" уничтожал и перебоксировал соперника. В третьем и девятом раундах он отправил оппонента на настил ринга, а в двенадцатом Гамбоа снова оказался на канвасе, и рефери остановил бой.

Таким образом, Джервонта Дэвис завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA.

Напомним, что ранее украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко заявлял о желании драться против Дэвиса.