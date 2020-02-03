Шелестюк бросил вызов двум звездным боксерам

На прошлой неделе Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в Луизиане в 10-раундовом бою единогласным решением судей победил аргентинца Луиса Альберто Верона (18-2-2, 9 КО). Этот бой стал для 34-летнего Шелестюка лишь третьим с марта 2017 года.

"Хороший был бой. Я попал по нему несколькими хорошими ударами и контролировал поединок. Я не выступал с марта и чувствую, что хорошо показал себя в ринге. Счастлив вернуться на ТВ.

Рассечение? Оно меня не беспокоило. Это профессиональный бокс, такое случается.

Хочу вновь выйти в ринг в мае или июне. Если вернусь в течение следующих нескольких месяцев, хочу подраться с большим именем – Китом Турманом или Дэнни Гарсия", - приводит слова Шелестюка BoxingScene.

Кит Турман в последнем бою в июле 2019 года по судейским запискам проиграл Мэнни Пакьяо. Дэнни Гарсия в недавнем скандальном поединке решением судей прошел украинца Ивана Редкача.