Пакьяо подписал контракт с промоутерской компанией Paradigm Sports Management

Экс-чемпион мира в семи весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) стал клиентом промоутерской компании Paradigm Sports Management, которая также представляет интересы экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора (22-4).

"Горжусь тем, что являюсь партнером PSM. Хочу, чтобы все помнили одно: всегда думать позитивно.

Никогда не думайте негативно, это начало вашего падения. Все возможно", - сказал Пакьяо.

Incredibly proud to announce that @ParadigmSM is officially representing Manny Pacquiao. I’d like to thank everyone involved in this, including our partners Arnold, Ping, Atty Brando, Jayke and the rest of Team Pacquiao back in Manila. Cannot wait to work together. #GP pic.twitter.com/EhS6b5jmdQ