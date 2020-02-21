  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Диллиан Уайт назвал потасовку между Уайлдером и Фьюри жалкой постановкой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диллиан Уайт назвал потасовку между Уайлдером и Фьюри жалкой постановкой

Бокс
(1 голосов)

Это была игра на публику

Диллиан Уайт назвал потасовку между Уайлдером и Фьюри жалкой постановкой
Новина українською

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт прокомментировал потасовку Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера во время финальной пресс-конференции.

"Это была шутка. Если бы это было взаправду, и на сцене были бы парни, которые реально ненавидят друг друга, то между ними изначально бы стояла охрана. Эта потасовка – пантомима, постановка, и к тому же жалкая.

Деонтей Уайлдер превращает WBC в WWE. Уайлдер – это ходячий анекдот, он шут и обманщик. Если бы он толкнул меня так же, то началось бы безумие. Все закончилось бы массовой дракой на сцене", – сказал Уайт.

Напомним, бой Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...