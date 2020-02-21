Диллиан Уайт назвал потасовку между Уайлдером и Фьюри жалкой постановкой

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт прокомментировал потасовку Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера во время финальной пресс-конференции.

"Это была шутка. Если бы это было взаправду, и на сцене были бы парни, которые реально ненавидят друг друга, то между ними изначально бы стояла охрана. Эта потасовка – пантомима, постановка, и к тому же жалкая.

Деонтей Уайлдер превращает WBC в WWE. Уайлдер – это ходячий анекдот, он шут и обманщик. Если бы он толкнул меня так же, то началось бы безумие. Все закончилось бы массовой дракой на сцене", – сказал Уайт.

Напомним, бой Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля.