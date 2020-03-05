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Пакьяо готов к бою с Гарсией

Бокс
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Пока только слухи

Пакьяо готов к бою с Гарсией
Новина українською

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о том, что Майки Гарсия хочет получить с ним бой.

"Если Майки Гарсия хочет боя со мной, то без проблем", — приводит слова Пакьяо Boxingnews24.

Напомним, что филиппинец последний раз появлялся на ринге летом минувшего года, когда победил решением судей Кита Турмана. Что касается Гарсии, то в минувшие выходные он добыл первую в карьере победу в полусреднем весе. Майки справился экс-чемпионом мира Джесси Варгасом.

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В статье: Мэнни Пакьяо Майки Гарсия
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