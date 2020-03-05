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Пакьяо готов к бою с Гарсией
Пока только слухи
Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о том, что Майки Гарсия хочет получить с ним бой.
"Если Майки Гарсия хочет боя со мной, то без проблем", — приводит слова Пакьяо Boxingnews24.
Напомним, что филиппинец последний раз появлялся на ринге летом минувшего года, когда победил решением судей Кита Турмана. Что касается Гарсии, то в минувшие выходные он добыл первую в карьере победу в полусреднем весе. Майки справился экс-чемпионом мира Джесси Варгасом.
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