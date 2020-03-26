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Фьюри и Уайлдер узнали дату третьего боя

Бокс
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Мегафайт состоится осенью.

Фьюри и Уайлдер узнали дату третьего боя
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Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщает, что третья часть противостояния чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) пройдет 3 октября в Лас-Вегасе. На территории США бой будет показан по платной системе.

Уайлдер и Фьюри планировали снова выйти на ринг в июле, но из-за пандемии коронавируса промоутерам пришлось отложить поединок.

Первый бой между двумя гигантами в декабре 2018 года завершился спорной ничьей, а в реванше в феврале этого года Фьюри техническим нокаутом побил Уайлдера и завладел титулом по версии Всемирного боксерского совета.

Уайлдер после первого поражения активировал опцию о незамедлительном реванше.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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