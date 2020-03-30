  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер: Джошуа готов провести третий бой с Руисом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер: Джошуа готов провести третий бой с Руисом

Бокс
(1 голосов)

Но это произойдет нескоро.

Промоутер: Джошуа готов провести третий бой с Руисом
Новина українською

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в декабре прошлого года в Саудовской Аравии единогласным решением судей побил Энди Руиса (33-2, 22 КО) и взял реванш у мексиканца за сенсационное поражение нокаутом в июне того же года.

"Джошуа готов драться с кем угодно. В том числе готов провести третий бой с Руисом. Но тот сперва должен одержать парочку побед, оставаться в топе. Никто не знает наверняка, где завтра окажется Энди. Он прилично заработал. Теоретически и вовсе может завершить карьеру.

В реванше, после того, как Джошуа сводил Руиса в школу, никто не отдал должное Энтони. Все решили, что это просто Энди был не в форме. Это называется тактика. Не стоит критиковать Джошуа за то, что второй бой с Руисом получился не столь ярким. Он мог зарубиться с ним и вновь проиграть досрочно", - заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Энтони Джошуа ориентировочно 25 июля должен провести бой с обязательным претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн Энди Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...