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Шелестюк озвучил имена желаемых соперников

Бокс
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Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) готов драться с лучшими.

Шелестюк озвучил имена желаемых соперников
Новина українською

"Надеюсь, я смогу сразиться с Дэнни Гарсией, Китом Турманом или Эрролом Спенсом в какой-то момент в ближайшем будущем. Я очень взволнован и жду этой возможности

Этот год должен был стать удачным для меня, но свои корректировки внес коронавирус. Я говорил со своими промоутерами о поединке в мае-июне, но сейчас это выглядит маловероятным. Парням нужно провести 8-10 недель в лагере, чтобы вернуться комфортно.

Мне хотелось бы вновь подраться в Британии. Их фанаты преданны боксу. Мне нравится то, как они поддерживают своих боксеров. Мое время скоро придет", - говорит Шелестюк.

Тарас Шелестюк в конце января в 10-раундовом бою единогласным решением судей победил аргентинца Луиса Альберто Верона (18-2-2, 9 КО). Этот бой стал для 34-летнего украинца лишь третьим с марта 2017 года.

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В статье: Бокс Тарас Шелестюк
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Источник:
Xsport.ua
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