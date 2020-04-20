Шелестюк озвучил имена желаемых соперников

"Надеюсь, я смогу сразиться с Дэнни Гарсией, Китом Турманом или Эрролом Спенсом в какой-то момент в ближайшем будущем. Я очень взволнован и жду этой возможности

Этот год должен был стать удачным для меня, но свои корректировки внес коронавирус. Я говорил со своими промоутерами о поединке в мае-июне, но сейчас это выглядит маловероятным. Парням нужно провести 8-10 недель в лагере, чтобы вернуться комфортно.

Мне хотелось бы вновь подраться в Британии. Их фанаты преданны боксу. Мне нравится то, как они поддерживают своих боксеров. Мое время скоро придет", - говорит Шелестюк.

Тарас Шелестюк в конце января в 10-раундовом бою единогласным решением судей победил аргентинца Луиса Альберто Верона (18-2-2, 9 КО). Этот бой стал для 34-летнего украинца лишь третьим с марта 2017 года.