Беллью: Усик всех победит, кроме Джошуа и Фьюри

Британский боксёр Тони Беллью не уверен, что украинец Александр Усик сможет прервать гегемонию Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри в супертяжёлом весе. Усик перешёл в этот дивизион из первого тяжёлого веса, где он стал абсолютным чемпионом мира.

"Усик — великолепный боксёр. Меня часто спрашивают, какие успехи у него будут в тяжёлом весе. Я думаю, что он победит там всех, кроме двух человек, этих больших парней. На мой взгляд, Усик недостаточно габаритный, чтобы победить Джошуа. То же самое относится и к Фьюри. Его могут победить только за счёт размеров.

Не поймите меня неправильно. Мне кажется, что в бое с Джошуа он будет лучше, но затем Энтони прижмёт его и добьётся своего за счёт размеров. А в поединке с Фьюри ему просто не дадут приблизиться к себе, настолько большой Тайсон", — цитирует Беллью Daily Star.