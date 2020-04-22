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Промоутер Джошуа предложил создать бойцовский лагерь с изоляцией и тестированием

Бокс
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Все ради безопасности боксеров

Промоутер Джошуа предложил создать бойцовский лагерь с изоляцией и тестированием
Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал о необходимых условиях для возвращения бокса в США.

"В Америке некоторые штаты будут безопаснее для проведения боев, чем другие. Например, Нью-Йорк, но никому не будет нравиться, если проводить все события здесь на протяжении месяцев, а может и лет.

Может будут штаты, которые не сильно пострадают, либо создать стерильную среду с тестированием и социальным дистанцированием. Потому что так должно быть. Я считаю, что мы должны создать что-то вроде бойцовского лагеря, где на протяжении месяца можем быть взаперти. Где все будут тестироваться – команды, боксеры, тренеры, и мы будем уверенны в безопасности каждого.

Но пока все это лишь тыканья пальцем в небо даже для экспертов, потому что проблема в том, что возвращение может быть не в июне или июль, а даже не в октябре или ноябре", – сказал Хирн в эфире SiriusXM.

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В статье: Эдди Хирн
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