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Далакян озвучил ориентировочную дату возвращения на ринг
Чемпион мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) пока залечивает травму.
Далакян сломал руку в феврале в победном бою с Йосбером Пересом (17-3, 15 КО.
"Следующий бой, скорее всего, проведу осенью. Сейчас ведутся переговоры с промоутерами и заинтересованными компаниями. Мне не принципиален соперник, а мне принципиально объединение поясов. И не важно, это будет WBC, WBO или IBF.
После крайнего боя я сломал правую кисть и сейчас у меня тренировки идут больше на восстановление и реабилитацию. Сейчас я тренируюсь дома и в частном зале индивидуально", - говорит украинский чемпион.
Также Артем Далакян озвучил имя своего потенциального соперника по защите титула WBA. Первым номером в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации стоит Луис Концепция.