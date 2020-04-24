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Далакян озвучил ориентировочную дату возвращения на ринг

Бокс
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Чемпион мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) пока залечивает травму.

Далакян озвучил ориентировочную дату возвращения на ринг
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Далакян сломал руку в феврале в победном бою с Йосбером Пересом (17-3, 15 КО.

"Следующий бой, скорее всего, проведу осенью. Сейчас ведутся переговоры с промоутерами и заинтересованными компаниями. Мне не принципиален соперник, а мне принципиально объединение поясов. И не важно, это будет WBC, WBO или IBF.

После крайнего боя я сломал правую кисть и сейчас у меня тренировки идут больше на восстановление и реабилитацию. Сейчас я тренируюсь дома и в частном зале индивидуально", - говорит украинский чемпион.

Также Артем Далакян озвучил имя своего потенциального соперника по защите титула WBA. Первым номером в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации стоит Луис Концепция.

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В статье: Бокс Артем Далакян
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Источник:
Xsport.ua
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