Боб Арум: Странно обсуждать потенциальный бой Фьюри-Джошуа, я не думаю, что поединок состоится

Глава промоутерской компании ТОР Rank Боб Арум выразил сомнения по организации поединка между его подопечным, чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1; 21 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Странно обсуждать потенциальный бой между Фьюри и Джошуа. Около 4-6 недель назад мы договорились о формуле распределения гонорара: 50/50 в первом бою и 60/40 во втором зависимости от того, кто победит.

Для меня это старая новость. Больше ничего не решено. Есть много проблем с телетрансляцией, которые, я уверен, мы решим позже.

Есть также 2 маленькие проблемы. Первая - поединок Фьюри с Уайлдером. Деонтей - не проходной соперник. Думаю, в третьем бою мы увидим другого Уайлдера. Во-вторых, Джошуа надо переживать из-за того, что его нокаутирует мой подопечный Пулев. В итоге это положит конец боя Фьюри с Джошуа. Я реально в это верю.

Так что, во-первых, для меня это не новость, а во-вторых, я не думаю, что бой Фьюри и Джошуа состоится" - сказал он.

Напомним, что ранее Арум рассказал подробности организации поединка Ломаченко - Лопес.