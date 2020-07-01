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Эдвин Валеро: лучшие нокауты боксера, который ушел на взлете. ВИДЕО
Он обладал идеальным послужным списком – 27 побед и 27 нокаутов. Покончил жизнь самоубийством в 28 лет.
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