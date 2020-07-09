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Сиренко: Кличко может дать бой каждому топу

Бокс
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Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) поговорил о возможном камбэке легендарного украинца.

Сиренко: Кличко может дать бой каждому топу
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Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году после драматичного поражения от Энтони Джошуа. С тех пор слухи неоднократно связывали экс-лидера супертяжелого веса с камбэком, но его возвращение до сих пор не состоялось.

"Думаю, у него есть цель побить рекорд Формана. Если он себя хорошо чувствует и готов, почему бы и нет? С правильным настроем Владимир может дать хороший бой каждому топу в хэвивейте.

Если у него есть желание вернуться, победить и стать чемпионом мира, то он может выйти в ринг совершенно другим человеком, нежели мы его видели на протяжении его карьеры. Было бы очень круто, особенно для Украины. Мы же все работаем над тем, чтобы вернуть титулы хэвивейта в нашу страну", - сказал Сиренко.

На данный момент Владимир Кличко помимо своих многочисленных бизнес-проектов сконцентрирован на тренерской работе с Эвандером Холифилдом, который в 57 лет решил возобновить карьеру.

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В статье: Владимир Кличко Владислав Сиренко
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Источник:
Mixsport.pro
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