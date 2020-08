Ломаченко vs Лопес: что говорят о бое за океаном

Один из самых ожидаемых поединков 2020 года, наконец, близок к официальному подтверждению. Чемпион WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в Лас-Вегасе встретится лицом к лицу с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Победа Ломаченко сделает его абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе и добавит в резюме украинца еще одно феноменальное достижение. Если же победителем из боя выйдет Лопесом, то он мгновенно обретет статус молодой суперзвезды не только бокса, но и всего спорта.

Ломаченко против Лопеса – это противостояние противоположных стилей и взглядов на жизнь. Кажется, Теофимо открыто презирает своего более успешного и знаменитого оппонента, но Ломаченко старается игнорировать всю ту агрессию, которая исходит из лагеря американского чемпиона.

Что же думают о бое Ломаченко и Лопесом эксперты ESPN Стив Ким и Ник Паркинсон? Они выделили четыре главных вопроса и попытались найти на них правильные ответы.

Готов ли Лопес к бою с Ломаченко?

Ник Паркинсон: Да, это прекрасное время для Лопеса выйти на Ломаченко после серии впечатляющих побед над хорошими соперниками. Все сомнения касательно готовности 22-летнего американца к решению задач повышенной сложности были развеяны после разрушительной победы над чемпионом IBF Ричардом Комми.

You want to see a picture perfect right hand? Teofimo Lopez had Commey thinking he was in New Jersey not NYC pic.twitter.com/zeM9XTPslk