Ломаченко vs Лопес: что говорят о бое за океаном

Один из самых ожидаемых поединков 2020 года, наконец, близок к официальному подтверждению. Чемпион WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в Лас-Вегасе встретится лицом к лицу с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Победа Ломаченко сделает его абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе и добавит в резюме украинца еще одно феноменальное достижение. Если же победителем из боя выйдет Лопесом, то он мгновенно обретет статус молодой суперзвезды не только бокса, но и всего спорта.

Ломаченко против Лопеса – это противостояние противоположных стилей и взглядов на жизнь. Кажется, Теофимо открыто презирает своего более успешного и знаменитого оппонента, но Ломаченко старается игнорировать всю ту агрессию, которая исходит из лагеря американского чемпиона.

Что же думают о бое Ломаченко и Лопесом эксперты ESPN Стив Ким и Ник Паркинсон? Они выделили четыре главных вопроса и попытались найти на них правильные ответы.

Готов ли Лопес к бою с Ломаченко?

Ник Паркинсон: Да, это прекрасное время для Лопеса выйти на Ломаченко после серии впечатляющих побед над хорошими соперниками. Все сомнения касательно готовности 22-летнего американца к решению задач повышенной сложности были развеяны после разрушительной победы над чемпионом IBF Ричардом Комми.

You want to see a picture perfect right hand? Teofimo Lopez had Commey thinking he was in New Jersey not NYC pic.twitter.com/zeM9XTPslk — Robert Littal BSO (@BSO) December 15, 2019

Лопес достаточно хорош для игры на высшем уровне, у него есть уверенность, он силен и молод. И бой с Комми стал для него идеальным трамплином к поединку против одного из лучших боксеров современности. Это шанс для Теофимо поднять свою карьеру на небывалый уровень, ему нечего терять – он достаточно молод для камбэка в том случае, если попытка свергнуть Ломаченко с трона легкого веса обернется неудачей.

Стив Ким: Да, Лопес готов. Суть в том, что эти двое – сильнейшие бойцы мира в легком весе. Боксу нужны такие бои. Это редкий пример боя, который проходит не слишком рано или не слишком поздно. Он не был чересчур пересолен – он качественно приготовлен и теперь ждет своего часа для подачи на стол.

С тех пор, как Лопес стал профессионалом в 2016 году, он постоянно доказывал, что заслуживает считаться одним из главных проспектов бокса. Обычно терпеливые промоутеры из Top Rank быстро раскрутили его до уровня чемпиона мира из-за его потрясающих навыков и бесподобной уверенности в себе.

Если вы оглянетесь на последние шесть боев Лопеса, то Теофимо приходилось применять различные стили против опытных соперников, и за исключением неожиданно сложного поединка против Масайоши Накатани, он решительно выдержал все испытания. В своем последнем поединке он сразил стойкого Комми за два взрывных раунда, демонстрируя свой инстинктивный тайминг и навыки контрудара.

Когда Лопес сосредоточен и готов на ментальном и физическом уровнях, то даже в 22 года он способен боксировать на элитном уровне.

Что Ломаченко должен сделать, чтобы победить?

Паркинсон: Чтобы избежать апсета в бою с Лопесом, Ломаченко должен выложить на стол весь свой арсенал и быть максимально неуловимым для атак американца. Его безупречная работа ног, реакция и непредсказуемые комбинации могут гарантировать, что украинец останется в стороне от проблем и будет контролировать ход боя. У Лопеса есть преимущество в размахе рук, поэтому работа на ближней дистанции подвергает Ломаченко опасности. Ломаченко выигрывает этот бой, если только на мгновение не забудет об опасности, исходящей от молодого, голодного и опасного панчера перед ним.

Ким: Все очень просто – Ломаченко нужно быть тем, кем он был всегда – боксерским Барышниковым, с природной плавностью и грацией, которые так редко встретишь в спорте. После скандального поражения от Орландо Салидо во втором бою в профессионалах Ломаченко с каждым выходом на ринг становился все лучше и лучше. Он более чем оправдал тот ажиотаж, который сопровождал его приход в профи в статусе самого титулованного любителя в истории бокса.

Никто не воспринимает бокс так многогранно, как Ломаченко. Его движения вперед и назад позволяют ему последовательно атаковать, оставаясь при этом неуловимым. Он наносит скорострельные комбинации, а в недавних боях украинец показал, что не боится действовать в более силовой манере, порой жертвуя этой неуловимостью, чтобы своими ударами наносить больший вред сопернику. Вы только посмотрите, что он творил в бою с Люком Кэмпбеллом.

Против Лопеса Ломаченко априори будет уступать в габаритах, но Теофимо будет нелегко насадить украинца на свою правую, как это произошло в бою с Комми. Ломаченко очень редко пропускает даже одиночные удары, не говоря о комбинациях. В мировом боксе нет никого, кто меняет дистанцию и пространство так безупречно, как этот левша из Белгород-Днестровского.

Как победить Лопесу?

Паркинсон: Лопес не сможет перебоксировать Ломаченко, но динамит в его кулаках опасен, особенно, если Теофимо найдет способ, как выйти на ближнюю дистанцию. Сократить дистанцию, связать Ломаченко в клинче перед атакой в ближнем бою – вот, что будет иметь решающее значение для Лопеса. Ломаченко уже проигрывал на профи-ринге – и Лопесу стоит тщательно изучить бой с Орландо Салидо, чтобы понять, как вывести украинца из его привычной зоны комфорта.

Ким: Лопес – единственный природный легковес в этой паре. Ломаченко начинал свою карьеру в полулегком весе, и, несмотря на успех, продемонстрировал определенную уязвимость в легком дивизионе, побывав в нокдауне в бою с Хорхе Линаресом в 2018 году. В том же году Василию пришлось непросто и в поединке с Хосе Педрасой, который за 12 раундов выбросил почти 1000 ударов.

Лопес не из этой категории боксеров, которые способны только на один трюк. В то время как многие эксперты говорят о его ударной мощи, Теофимо также обладает способностью организовывать контрударные ловушки. Возможно, это не лучший атакующий план против маневренного Ломаченко, но у Лопеса в арсенале есть и отличный левый хук по корпусу, который в теории может поспособствовать изматыванию украинца.

Какой Х-фактор в этом бою?

Паркинсон: Сила Лопеса, его уверенность и нокаутирующие способности представляют для Ломаченко самую большую опасность с тех пор, как Василий два года назад в бою с Хорхе Линаресом дебютировал в легком весе. Будет ли встречена такая угроза характерным боксом Ломаченко, самым техничным среди действующих боксеров? Вполне возможно, и с учетом того, что на кону будут все титулы в легком весе, этот бой может стать определяющим моментом в карьере украинца, который в 32 года выходит против, возможного, самого опасного соперника, с которым Василий прямо сейчас мог бы пересечься на ринге.

Кроме того, Ломаченко, будучи феноменальным боксером, начал подавать первые признаки старения, и ему немного досаждают травмы. Одним из ключей будет оценка здоровья Ломаченко. Кроме того, нельзя недооценивать, насколько Лопес мотивирован на этот бой. Он вызывает Ломаченко на несколько боев. Это, безусловно, его самая большая битва, к которой он стремился довольно долгое время. Ломаченко не был тем, кто отчаянно нуждался в этом поединке. Конечно, он хотел бы объединить титулы и говорил, что его главная цель в боксе – продолжать творить историю. Но ему не обязательно нужен именно Лопес. Лопес отчаянно хочет Ломаченко, и это горячее желание – или его отсутствие – иногда может иметь большое значение.

Ким: Есть что сказать об опыте. Многие боксеры на этом карьеры только подходят к проведению 8-раундовых поединков, а Лопес в 22 года вступает в игру с боксером, который по версиям многих изданий является лучшим в мире независимо от весовой категории.

Во главе со своим неистовым отцом Лопес снова и снова просил об этой битве – и наконец он получил ее. Сейчас он на самом большом и самом ответственном этапе своей карьеры в боксе. Мы знаем, что Лопес талантлив. Теперь мы узнаем, особенный ли он.