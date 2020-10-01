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Беринчик выбросил внушительное количество ударов за время подготовки к поединку против Симиона

Бокс
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Более 11 тысяч

Беринчик выбросил внушительное количество ударов за время подготовки к поединку против Симиона
Новина українською

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (13-0, 7 КО) сообщил Tribuna.com, что выбросил за время подготовки к предстоящему бою 11 369 ударов.

"Я считал, считают все. Есть специальная машинка, потом подсчет идет от раунда к раунду, плюс сколько было раундов и недель, тренировочных процессов.

Потом берется калькулятор, считается и выводится суммарное количество ударов.

Конечно, можно посчитать общую тяжесть, но я если бью, то минимум за 200 кг каждый. Можем умножить 11 тысяч на 200, и сколько тонн прилетело человеку в голову.

Мы старались пропускать меньше, как обычно", – сказал Беринчик.

Следующий поединок Беринчика состоится 8 октября 2020 года. Соперник – румынский боксер Виорел Симион (22-3, 9 КО).

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В статье: Денис Беринчик
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