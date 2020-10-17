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Голливудская звезда Марк Уолберг: Ломаченко, благослови тебя Господь, я молюсь за тебя
Приятные слова от звезды кино
Известный американский киноактер Марк Уолберг пожелал удачи украинскому чемпиону мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) в бою против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).
"Василий, Василий Ломаченко - номер один P4P в мире, но чтобы стать неоспоримым, объединенным чемпионом, и все это дерьмо ... Давай сделаем это, детка.
Знаете, что делают лучшие чемпионы? Бьются с лучшими. Не как эти ребята, которые хотят стать лучшими бойцами всех времен и избегают всех тяжелых испытаний.
Ты поразишь их всех и станешь лучшим. Благослови тебя бог, я молюсь за тебя. Я хотел бы быть там. Номер 1 - Ломаченко" - сказал он.
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