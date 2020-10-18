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Ломаченко - Лопес. ВИДЕО обзор боя за звание абсолютного чемпиона
Смотреть видео обзор боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес, 18 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Украинец сделал ставку на выносливость, рассчитывая измотать соперника в первых раундах. Однако Лопес оказался крепким орешком. Набив статистику в первых раундах, он удержал преимущество в дальнейшем, хотя в нескольких эпизодах Ломаченко и был близок к нокдауну. В конце концов, судьи единогласно отдали победу Лопесу - 116:112, 119:109 и 117:111. Таким образом, Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса.
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