Ломаченко - Лопес. ВИДЕО обзор боя за звание абсолютного чемпиона

Вашему вниманию видео обзор боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Украинец сделал ставку на выносливость, рассчитывая измотать соперника в первых раундах. Однако Лопес оказался крепким орешком. Набив статистику в первых раундах, он удержал преимущество в дальнейшем, хотя в нескольких эпизодах Ломаченко и был близок к нокдауну. В конце концов, судьи единогласно отдали победу Лопесу - 116:112, 119:109 и 117:111. Таким образом, Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса.