Озвучена новая дата реванша Поветкина и Уайта

Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) в августе в пятом раунде апперкотом сенсационно нокаутировал Диллиана Уайта (27-2, 18 КО), завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC и прервал серию британца из 11 победных боев подряд.

Поветкин и Уайт 21 ноября в Великобритании должны были провести бой-реванш, однако россиянин в ноябре попал в больницу с положительным тестом на коронавирус.

Изначально бой перенесли на 30 января, а теперь BoxingScene сообщает, что повторная встреча Поветкина и Уайта состоится 6 марта.

Ожидается, что официально реванш Поветкина и Уайта будет подтвержден до конца текущей недели.