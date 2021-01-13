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Озвучена новая дата реванша Поветкина и Уайта
Одно из самых ожидаемых событий года в супертяжелом весе
Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) в августе в пятом раунде апперкотом сенсационно нокаутировал Диллиана Уайта (27-2, 18 КО), завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC и прервал серию британца из 11 победных боев подряд.
Поветкин и Уайт 21 ноября в Великобритании должны были провести бой-реванш, однако россиянин в ноябре попал в больницу с положительным тестом на коронавирус.
Изначально бой перенесли на 30 января, а теперь BoxingScene сообщает, что повторная встреча Поветкина и Уайта состоится 6 марта.
Ожидается, что официально реванш Поветкина и Уайта будет подтвержден до конца текущей недели.
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