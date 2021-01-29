Владимир Кличко показал, чем занимается во время пандемии

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в социальных сетях написал о новом зимнем увлечении.

Экс-боксер признался, что во время пандемии переключился на рыбалку. Соответствующую фотографию, где Владимир ловит в проруби рыбу, он выложил на своей странице в Instagram.

"Наконец-то - зима! Кстати, если говорить о стойкости... Попробуйте словить рыбу при температуре -20 градусов по Цельсию или -4 по Фаренгейту. Есть еще какие-либо идеи, чем заняться этой зимой? К сожалению, горнолыжные курорты все еще закрыты", - подписал фото Кличко.