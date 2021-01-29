Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владимир Кличко показал, чем занимается во время пандемии
Боксер ловит рыбу
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в социальных сетях написал о новом зимнем увлечении.
Экс-боксер признался, что во время пандемии переключился на рыбалку. Соответствующую фотографию, где Владимир ловит в проруби рыбу, он выложил на своей странице в Instagram.
"Наконец-то - зима! Кстати, если говорить о стойкости... Попробуйте словить рыбу при температуре -20 градусов по Цельсию или -4 по Фаренгейту. Есть еще какие-либо идеи, чем заняться этой зимой? К сожалению, горнолыжные курорты все еще закрыты", - подписал фото Кличко.
Популярное сейчас
- Первые подписания ВПК-Агро, новый тренер Таврии и амбициозный Левый Берег. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Луческу: В Шахтере все было прекрасно, пока я общался непосредственно с Ахметовым
- Евгений Левченко дал совет Лунину
- Убойный правый прямой Кличко против Джошуа и еще 24 эпичных удара в боксе. ВИДЕО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО