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Беринчик: Я не выбираю себе соперников
Комментарий украинского чемпиона
Накануне стало известно, что Денис Беринчик (14-0, 8 КО) 21 марта проведет бой с Хосе Санчесом (18-1, 7 КО), который по версии BoxRec не входит в топ-200 среди боксеров легкого веса.
"Я не выбираю себе соперников на поединок. Он – 15-й в рейтинге WBO, но у него не сильные позиции в мире. WBO утвердила его на защиту моего пояса WBO International, у него WBO Latino.
Мне нужно защищать пояс перед этим человеком. У него было 19 поединков и когда-то давно он проиграл.
Просматривал ли я его бои? У меня есть тренерский штаб, он мне дает задание, расклады на поединок, технико-тактические действия, манеру ведения боя. Это уже будет зависеть от боя.
Парень возрастной, ему уже 36 лет, хотя я тоже не молодой. Будет бой, зрелище. Постараюсь его нокаутировать до 10 раунда. Пояс свой никому не отдам", - сказал Беринчик.
Денис Беринчик не выходил на ринг с октября прошлого года, когда досрочно остановил опытного Виорела Симиона (22-4, 9 КО).
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