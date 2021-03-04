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Богачук и Адамс сделали вес перед субботним боем
Все прошло гладко
Украинец Сергей Богачук (18-0, 18 КО) и боксер из США Брэндон Адамс (22-3, 14 КО) встали на весы накануне боя в Пуэрто-Рико.
Оба боксера уложились в лимит первого среднего веса (до 69,85 кг), показав абсолютно одинаковый вес – по 69,76 кг.
В бою с Адамсом Богачук проведет третью защиту интерконтинентального титула WBC Americas.
Бой между Богачуком и Адамсом состоится 5 марта и будет 10-раундовым.
На территории США поединок покажет NBC Sports Network.
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