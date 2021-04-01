В ожидании разборок Джошуа и Фьюри. Что дальше для Усика и других претендентов на титулы в хэвивейте?

По материалам Daily Mail

Два обидчика Владимира Кличко Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри установили британское господство в супертяжелом дивизионе и готовятся вскоре в очной битве определить единого царя хэвивейта. Тем временем за спинами двух чемпионов притаилась стая голодных претендентов, каждый из которых жаждет урвать свой кусок мяса.

После эффектной победы Диллиана Уайта в реванше с Александром Поветкиным самое время еще раз оценить перспективы главных возмутителей спокойствия для Джошуа и Фьюри.

Деонтей Уайлдер (США, 42-1-1, 41 КО)

Логичней начать именно с Деонтея Уайлдера, ведь «Бронзовый бомбардировщик» по продолжительности пребывания в статусе чемпиона мира превосходит даже Джошуа и Фьюри, не говоря о других боксерах из этого списка.

После досрочного поражения от Фьюри в феврале прошлого года американец серьезно запятнал свое имя шквалом глупых оправданий и обвинений в подкупе, но его репутация лучшего панчера современности все еще при нем.

И хотя старая пословица о том, что «ты хорош настолько, насколько хорош твой последний бой», имеет право на жизнь, неразумно ставить крест на Уайлдере после одного, пускай и сокрушительного, поражения.

Вопрос в том, чего сам хочет Уайлдер после того, как его 5-летнему правлению в супертяжелом весе по линии WBC подошел конец. Американец через суд все еще пытается добиться от Фьюри третьего боя, хотя в команде британца настаивают, что претензии боксера из Алабамы не имеют под собой никакой юридической почвы.

Eddie Hearn has stated that he wants Dillian Whyte to fight again this summer, potentially in America. The promoter added that he sees Whyte vs Deontay Wilder as a "colossal fight" that could fill up a stadium. pic.twitter.com/QGKvues3ZI — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 27, 2021

Ходили слухи, что Уайлдер вернется в бою с Энди Руисом, но тот выбрал в соперники Криса Арреолу. Еще один вариант для Деонтея – экс-чемпион IBF Чарльз Мартин. В любом случае, американцу пора бы заявить о себе на ринге, ведь его простой скоро достигнет отметки в 400 дней.

Имя Деонтея Уайлдера все еще грозно звучит в супертяжелом весе. Если американец совершит успешный камбэк, то с точки зрения финансов Джошуа или Фьюри будет сложно отказать ему в поединке.

Александр Усик (Украина, 18-0, 13 КО)

Как бы нам не хотелось, но бои экс-короля крузервейта с Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой так и не дали однозначного понимания того, где же находится потолок возможностей Усика в рамках супертяжелого веса.

Крайнее выступление Усика против Чисоры не было слишком убедительным, о чем свидетельствует скромное преимущество украинца на судейских записках (117-112 и дважды 115-113). Александру было крайне некомфортно в ринге со 115-килограммовым британцем, пусть и в плане скорости и боксерского IQ он существенно превосходил уроженца Зимбабве. Но проблема для Усика в том, что в боях с Джошуа или Фьюри у него не будет настолько очевидного превосходства и в маневренности, и в интеллекте.

Сейчас все идет к тому, что Усик в статусе обязательного претендента WBO проведет бой за «временный» пояс с Джо Джойсом, которого в 2013 году уже побеждал в рамках полупрофессиональной лиги WSB. По всем раскладам победа над Джойсом должна сделать украинца полноценным чемпионом мира, поскольку новый абсолютный чемпион (Джошуа или Фьюри) откажется от защиты титула в пользу реванша.

Если Усик пройдет Джойса и сохранит пояс WBO в своих руках до окончания разборок Джошуа и Фьюри, то перед украинцем откроется шанс повторить сумасшедшее достижение Эвандера Холифилда, став абсолютным чемпионом мира и в крузервейте, и в хэвивейте.

Впрочем, об этом еще слишком рано говорить, а ведь Александру Усику в январе исполнилось уже 34 года…

Диллиан Уайт (Великобритания, 28-2, 19 КО)

Хотя многие по-прежнему считают Деонтея Уайлдера лучшим супертяжеловесом мира после двух чемпионов мира, Диллиан Уайт точно не разделяет этого мнения.

«Похититель тел» после убедительной победы в реванше с Александром Поветкиным назвал себя №3 в дивизионе. И если взглянуть на оппозицию Уайта, то у него есть основания ставить себя выше Уайлдера, пусть британец еще не держал в руках полноценный титул. С момента первого поражения в карьере от Энтони Джошуа в 2015-м году Уайт побил Дерека Чисору (дважды), Джозефа Паркера, Оскара Риваса, Лукаса Брауна, Роберта Хелениуса, Мариуша Ваха, а теперь добавил в свое резюме и нокаут с Поветкиным, которого за 16 лет профессиональной карьеры досрочно побеждал только тот же Джошуа.

В глазах Уайта следом за ним в рейтинге лучших боксеров хэвивейта стоят Уайлдер и Руис – и именно одного из этих боксеров Диллиану было бы неплохо победить для подтверждения своего первоочередного права на бой с Джошуа или Фьюри.

Как раз на бой с Уайлдером Уайта нацеливает его промоутер Эдди Хирн. Это тот случай, когда оба боксера одинаково заинтересованы в поединке, поскольку и американцу в его стремлении получить трилогию с Фьюри не помешает дополнительный аргумент – временный титул WBC все же лучше, чем ничего.

Энди Руис (Мексика, 33-2, 22 КО)

Мексиканец летом 2019 года в Нью-Йорке потряс мир бокса, побив нокаутом чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Хотя на реванш Руис вышел в отвратительной форме и закономерно проиграл единогласным решением судей, тот сумасшедший апсет двухлетней давности (да еще и после нокдауна) пока сохраняет за Энди статус серьезной угрозы для главных имен супертяжелого дивизиона.

Руис до сих пор не попытался перекрыть поражение от Джошуа. Ожидается, что экс-чемпион мира начнет перезагрузку своей карьеры 1 мая в бою с 40-летним Крисом Арреолой, известным по поединкам с Виталием Кличко, Томашем Адамеком и Бермейном Стиверном.

Andy Ruiz Jr working on his head movement under Eddy Reynoso…



[????️ @Andy_Destroyer1] pic.twitter.com/W7kIInWdUp — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 31, 2021

Если Руис убедительно пройдет Арреолу и покажет признаки возвращения своей лучшей формы, то его следующей остановкой может стать бой с Деонтеем Уайлдером. Карьеры двух экс-чемпионов мира ведет Эл Хэймон, поэтому проблем с организацией этого поединка возникнуть не должно.

У Энди Руиса, несомненно, есть большой потенциал. Если он наберет хорошую форму и снова станет таким же голодным бойцом, каким был до победы над Джошуа, то впереди его ждет еще не один громкий бой.

Джо Джойс (Великобритания, 12-0, 11 КО)

Поскольку именно Джо Джойс, судя по всему, станет следующим соперником Александра Усика, его имя должно быть в списке претендентов, ведь теоретически британцу может хватить всего одной победы для выхода на титульный бой против Джошуа или Фьюри.

В свои 35 лет Джойс – еще один боксер, у которого нет времени подобно Уайту несколько лет сидеть в претендентах на титул. Британцу нужно бить Усика и ждать, чем закончатся разборки Джошуа и Фьюри. Второго шанса у него точно не будет. Если украинский барьер снова окажется для Джойса неподъемным, то до конца карьеры ему придется довольствоваться локальными боями, а пиком его претензий станут какие-то второстепенные титулы континентального уровня.

Джойс в последние годы был постоянным спарринг-партнером Джошуа, и хотя ему не хватает опыта профессиональных боев на фоне остальных боксеров из этого списка, работа в тренировочном лагере с действующим чемпионом мира, несомненно, сослужила ему хорошую службу.

Джо Джойс постоянно сталкивается с недооценкой. Его считали аутсайдером перед боем с Даниэлем Дюбуа, а теперь списывают и в потенциальном противостоянии с Александром Усиком. Посмотрим, чем закончится эта история.