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В ожидании разборок Джошуа и Фьюри. Что дальше для Усика и других претендентов на титулы в хэвивейте?

Бокс
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Супертяжелый вес – это не только Джошуа против Фьюри

В ожидании разборок Джошуа и Фьюри. Что дальше для Усика и других претендентов на титулы в хэвивейте?

фото - kyivpost.com

UA-Футбол
Новина українською

По материалам Daily Mail

Два обидчика Владимира Кличко Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри установили британское господство в супертяжелом дивизионе и готовятся вскоре в очной битве определить единого царя хэвивейта. Тем временем за спинами двух чемпионов притаилась стая голодных претендентов, каждый из которых жаждет урвать свой кусок мяса.

После эффектной победы Диллиана Уайта в реванше с Александром Поветкиным самое время еще раз оценить перспективы главных возмутителей спокойствия для Джошуа и Фьюри.

Деонтей Уайлдер (США, 42-1-1, 41 КО)

Логичней начать именно с Деонтея Уайлдера, ведь «Бронзовый бомбардировщик» по продолжительности пребывания в статусе чемпиона мира превосходит даже Джошуа и Фьюри, не говоря о других боксерах из этого списка.

После досрочного поражения от Фьюри в феврале прошлого года американец серьезно запятнал свое имя шквалом глупых оправданий и обвинений в подкупе, но его репутация лучшего панчера современности все еще при нем.

И хотя старая пословица о том, что «ты хорош настолько, насколько хорош твой последний бой», имеет право на жизнь, неразумно ставить крест на Уайлдере после одного, пускай и сокрушительного, поражения.

Вопрос в том, чего сам хочет Уайлдер после того, как его 5-летнему правлению в супертяжелом весе по линии WBC подошел конец. Американец через суд все еще пытается добиться от Фьюри третьего боя, хотя в команде британца настаивают, что претензии боксера из Алабамы не имеют под собой никакой юридической почвы.

Ходили слухи, что Уайлдер вернется в бою с Энди Руисом, но тот выбрал в соперники Криса Арреолу. Еще один вариант для Деонтея – экс-чемпион IBF Чарльз Мартин. В любом случае, американцу пора бы заявить о себе на ринге, ведь его простой скоро достигнет отметки в 400 дней.

Имя Деонтея Уайлдера все еще грозно звучит в супертяжелом весе. Если американец совершит успешный камбэк, то с точки зрения финансов Джошуа или Фьюри будет сложно отказать ему в поединке.

Александр Усик (Украина, 18-0, 13 КО)

Как бы нам не хотелось, но бои экс-короля крузервейта с Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой так и не дали однозначного понимания того, где же находится потолок возможностей Усика в рамках супертяжелого веса.

Крайнее выступление Усика против Чисоры не было слишком убедительным, о чем свидетельствует скромное преимущество украинца на судейских записках (117-112 и дважды 115-113). Александру было крайне некомфортно в ринге со 115-килограммовым британцем, пусть и в плане скорости и боксерского IQ он существенно превосходил уроженца Зимбабве. Но проблема для Усика в том, что в боях с Джошуа или Фьюри у него не будет настолько очевидного превосходства и в маневренности, и в интеллекте.

Сейчас все идет к тому, что Усик в статусе обязательного претендента WBO проведет бой за «временный» пояс с Джо Джойсом, которого в 2013 году уже побеждал в рамках полупрофессиональной лиги WSB. По всем раскладам победа над Джойсом должна сделать украинца полноценным чемпионом мира, поскольку новый абсолютный чемпион (Джошуа или Фьюри) откажется от защиты титула в пользу реванша.

Если Усик пройдет Джойса и сохранит пояс WBO в своих руках до окончания разборок Джошуа и Фьюри, то перед украинцем откроется шанс повторить сумасшедшее достижение Эвандера Холифилда, став абсолютным чемпионом мира и в крузервейте, и в хэвивейте.

Впрочем, об этом еще слишком рано говорить, а ведь Александру Усику в январе исполнилось уже 34 года…

Диллиан Уайт (Великобритания, 28-2, 19 КО)

Хотя многие по-прежнему считают Деонтея Уайлдера лучшим супертяжеловесом мира после двух чемпионов мира, Диллиан Уайт точно не разделяет этого мнения.

«Похититель тел» после убедительной победы в реванше с Александром Поветкиным назвал себя №3 в дивизионе. И если взглянуть на оппозицию Уайта, то у него есть основания ставить себя выше Уайлдера, пусть британец еще не держал в руках полноценный титул. С момента первого поражения в карьере от Энтони Джошуа в 2015-м году Уайт побил Дерека Чисору (дважды), Джозефа Паркера, Оскара Риваса, Лукаса Брауна, Роберта Хелениуса, Мариуша Ваха, а теперь добавил в свое резюме и нокаут с Поветкиным, которого за 16 лет профессиональной карьеры досрочно побеждал только тот же Джошуа.

В глазах Уайта следом за ним в рейтинге лучших боксеров хэвивейта стоят Уайлдер и Руис – и именно одного из этих боксеров Диллиану было бы неплохо победить для подтверждения своего первоочередного права на бой с Джошуа или Фьюри.

Как раз на бой с Уайлдером Уайта нацеливает его промоутер Эдди Хирн. Это тот случай, когда оба боксера одинаково заинтересованы в поединке, поскольку и американцу в его стремлении получить трилогию с Фьюри не помешает дополнительный аргумент – временный титул WBC все же лучше, чем ничего.

Энди Руис (Мексика, 33-2, 22 КО)

Мексиканец летом 2019 года в Нью-Йорке потряс мир бокса, побив нокаутом чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Хотя на реванш Руис вышел в отвратительной форме и закономерно проиграл единогласным решением судей, тот сумасшедший апсет двухлетней давности (да еще и после нокдауна) пока сохраняет за Энди статус серьезной угрозы для главных имен супертяжелого дивизиона.

Руис до сих пор не попытался перекрыть поражение от Джошуа. Ожидается, что экс-чемпион мира начнет перезагрузку своей карьеры 1 мая в бою с 40-летним Крисом Арреолой, известным по поединкам с Виталием Кличко, Томашем Адамеком и Бермейном Стиверном.

Если Руис убедительно пройдет Арреолу и покажет признаки возвращения своей лучшей формы, то его следующей остановкой может стать бой с Деонтеем Уайлдером. Карьеры двух экс-чемпионов мира ведет Эл Хэймон, поэтому проблем с организацией этого поединка возникнуть не должно.

У Энди Руиса, несомненно, есть большой потенциал. Если он наберет хорошую форму и снова станет таким же голодным бойцом, каким был до победы над Джошуа, то впереди его ждет еще не один громкий бой.

Джо Джойс (Великобритания, 12-0, 11 КО)

Поскольку именно Джо Джойс, судя по всему, станет следующим соперником Александра Усика, его имя должно быть в списке претендентов, ведь теоретически британцу может хватить всего одной победы для выхода на титульный бой против Джошуа или Фьюри.

В свои 35 лет Джойс – еще один боксер, у которого нет времени подобно Уайту несколько лет сидеть в претендентах на титул. Британцу нужно бить Усика и ждать, чем закончатся разборки Джошуа и Фьюри. Второго шанса у него точно не будет. Если украинский барьер снова окажется для Джойса неподъемным, то до конца карьеры ему придется довольствоваться локальными боями, а пиком его претензий станут какие-то второстепенные титулы континентального уровня.

Джойс в последние годы был постоянным спарринг-партнером Джошуа, и хотя ему не хватает опыта профессиональных боев на фоне остальных боксеров из этого списка, работа в тренировочном лагере с действующим чемпионом мира, несомненно, сослужила ему хорошую службу.

Джо Джойс постоянно сталкивается с недооценкой. Его считали аутсайдером перед боем с Даниэлем Дюбуа, а теперь списывают и в потенциальном противостоянии с Александром Усиком. Посмотрим, чем закончится эта история.

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В статье: Александр Усик Дионтей Уайлдер Диллиан Уайт
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