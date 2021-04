В ожидании разборок Джошуа и Фьюри. Что дальше для Усика и других претендентов на титулы в хэвивейте?

По материалам Daily Mail

Два обидчика Владимира Кличко Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри установили британское господство в супертяжелом дивизионе и готовятся вскоре в очной битве определить единого царя хэвивейта. Тем временем за спинами двух чемпионов притаилась стая голодных претендентов, каждый из которых жаждет урвать свой кусок мяса.

После эффектной победы Диллиана Уайта в реванше с Александром Поветкиным самое время еще раз оценить перспективы главных возмутителей спокойствия для Джошуа и Фьюри.

Деонтей Уайлдер (США, 42-1-1, 41 КО)

Логичней начать именно с Деонтея Уайлдера, ведь «Бронзовый бомбардировщик» по продолжительности пребывания в статусе чемпиона мира превосходит даже Джошуа и Фьюри, не говоря о других боксерах из этого списка.

После досрочного поражения от Фьюри в феврале прошлого года американец серьезно запятнал свое имя шквалом глупых оправданий и обвинений в подкупе, но его репутация лучшего панчера современности все еще при нем.

И хотя старая пословица о том, что «ты хорош настолько, насколько хорош твой последний бой», имеет право на жизнь, неразумно ставить крест на Уайлдере после одного, пускай и сокрушительного, поражения.

Вопрос в том, чего сам хочет Уайлдер после того, как его 5-летнему правлению в супертяжелом весе по линии WBC подошел конец. Американец через суд все еще пытается добиться от Фьюри третьего боя, хотя в команде британца настаивают, что претензии боксера из Алабамы не имеют под собой никакой юридической почвы.

Eddie Hearn has stated that he wants Dillian Whyte to fight again this summer, potentially in America. The promoter added that he sees Whyte vs Deontay Wilder as a "colossal fight" that could fill up a stadium. pic.twitter.com/QGKvues3ZI