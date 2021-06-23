Тренер Уайлдера: Усик опасен для всех, а не только для Джошуа

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) поговорил о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Бой с Усиком – опасен для всех, не только для Джошуа. Вы должны отдать должное Энтони за то, что он принял этот поединок. Усик – тот парень, с которым вы бы предпочли не драться.

Будет интересно, как Усик отреагирует на габариты Джошуа и технические нюансы, а также то, как Джошуа отреагирует на скорость Усика и его леворукость.

Это третий бой Усика в супертяжелом весе – и это большой подъем", - приводит слова Скотта BoxingScene.

Бой Джошуа – Усик может пройти в сентябре на одном из футбольных стадионов Лондона.