Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Уайлдера: Усик опасен для всех, а не только для Джошуа
Сложно не согласиться
Малик Скотт, тренер экс-чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) поговорил о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Бой с Усиком – опасен для всех, не только для Джошуа. Вы должны отдать должное Энтони за то, что он принял этот поединок. Усик – тот парень, с которым вы бы предпочли не драться.
Будет интересно, как Усик отреагирует на габариты Джошуа и технические нюансы, а также то, как Джошуа отреагирует на скорость Усика и его леворукость.
Это третий бой Усика в супертяжелом весе – и это большой подъем", - приводит слова Скотта BoxingScene.
Бой Джошуа – Усик может пройти в сентябре на одном из футбольных стадионов Лондона.
Популярное сейчас
- Известны первые две пары. Сетка плей-офф Евро-2020
- Рывок Хорватии, новичок Шахтера, соперники Динамо. Главные новости за 22 июня
- Евро-2020. Итоги дня. В группе D для Украины неблагоприятные расклады - с Англией и Чехией в плей-офф идет Хорватия
- Василий Ломаченко завершил подготовку к поединку против Накатани. Фото
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО