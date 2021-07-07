Тим Цзю нокаутом одержал 19-ю победу в карьеру

Сын знаменитого Кости Цзю Тим Цзю (19-0, 15 КО) в Ньюкасле (Австралия) в третьем раунде нокаутировал Стива Спарка (12-2, 11 КО) и защитил титул WBO Global в первом среднем весе.

#TszyuSpark Tszyu wins in Round 3 - drops Spark twice with body shots and ref stops fight pic.twitter.com/XxYMeRKTgi — Grantlee Kieza OAM (@Grantlee_Kieza) July 7, 2021

Изначально соперником Тима Цзю должен был стать Майкл Зерафа (28-4, 17 КО), однако его команда отказалась приезжать в Ньюкасл из-за вспышки коронавируса.