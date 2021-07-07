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Тим Цзю нокаутом одержал 19-ю победу в карьеру

Бокс
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Австралиец в ударе

Тим Цзю нокаутом одержал 19-ю победу в карьеру

фото - boxingscene.com

Новина українською

Сын знаменитого Кости Цзю Тим Цзю (19-0, 15 КО) в Ньюкасле (Австралия) в третьем раунде нокаутировал Стива Спарка (12-2, 11 КО) и защитил титул WBO Global в первом среднем весе.

Изначально соперником Тима Цзю должен был стать Майкл Зерафа (28-4, 17 КО), однако его команда отказалась приезжать в Ньюкасл из-за вспышки коронавируса.

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В статье: Бокс Тим Цзю
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