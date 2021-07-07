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Тим Цзю нокаутом одержал 19-ю победу в карьеру
Австралиец в ударе
фото - boxingscene.com
Сын знаменитого Кости Цзю Тим Цзю (19-0, 15 КО) в Ньюкасле (Австралия) в третьем раунде нокаутировал Стива Спарка (12-2, 11 КО) и защитил титул WBO Global в первом среднем весе.
#TszyuSpark Tszyu wins in Round 3 - drops Spark twice with body shots and ref stops fight pic.twitter.com/XxYMeRKTgi— Grantlee Kieza OAM (@Grantlee_Kieza) July 7, 2021
Изначально соперником Тима Цзю должен был стать Майкл Зерафа (28-4, 17 КО), однако его команда отказалась приезжать в Ньюкасл из-за вспышки коронавируса.
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