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Усик ударно поработал на пневматической груше. ВИДЕО
Подготовка к Джошуа продолжается
Александр Усик (18-0, 13 КО) впечатлил скоростью во время тренировке на пневматической груше.
Украинец продолжает активно готовиться к бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Джошуа и Усик столкнутся на ринге 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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