Усик ударно поработал на пневматической груше. ВИДЕО

Александр Усик (18-0, 13 КО) впечатлил скоростью во время тренировке на пневматической груше.

Украинец продолжает активно готовиться к бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Джошуа и Усик столкнутся на ринге 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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