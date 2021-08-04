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Арум сообщил, что следующим соперником Ломаченко может стать Хэйни

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Арум сообщил, что следующим соперником Ломаченко может стать Хэйни

TOP Rank

Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью порталу World Boxing News заявил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) до конца года может провести бой с чемпионом WBC в легком весе Девином Хэйни (26-0, 15 КО).

Камбэк Ломаченко запланирован на 11 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Помимо Хэйни в списке потенциальных соперников двукратного олимпийского чемпиона упоминаются Ричард Комми и Джозеф Диас.

Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Девин Хэйни
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