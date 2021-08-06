Арум рассказал о тренировках Фьюри перед боем с Уайлдером

Глава Top Rank Боб Арум рассказал о состоянии чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) перед боем с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Я не психиатр, но я провел много времени с Фьюри как после вердикта арбитражного суда, так и после объявления диагноза. Мне показалось, что ничего из этого его особо не задело.

У Тайсона великолепный настрой, и ни одна из этих проблем на него не повлияла. Пытается ли он меня обмануть? Или себя? Я так не думаю. Ничто из случившегося ранее на нем не сказалось.

Мы полностью изолировали зал. Никто туда не зайдет, пока не сдаст тест. Если твой результат отрицателен, тогда ты проходишь внутрь.

В противном случае – до свидания. Спарринг-партнерам не позволено брать с собой кого-то еще. Тогда как Шугар Хилл не будет тренировать еще шесть или семь боксеров.

Зал будет только в распоряжении Тайсона. При этом два его спарринг-партнера – Эфе Аджагба и Джаред Андерсон – будут драться с ним в одном карде", – сказал Арум.

Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября.