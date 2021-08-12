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Ломаченко: Усик имеет очень хорошие шансы в бою с Джошуа

Бокс
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По мнению Василия бой будет напряженным

Ломаченко: Усик имеет очень хорошие шансы в бою с Джошуа

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко оценил шансы Александра Усика в бою с Энтони Джошуа.

"У Усика очень хорошие шансы, но бой в любом случае будет непростым, потому что Джошуа — сильный боец. Любительский опыт поможет Энтони. Это будет интересный бой, очень интересный.

Джошуа сильнее и больше? Но Александр намного быстрее. Это будет битва разных стилей" — цитирует Ломаченко Sky Sports.

На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз проиграл.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Энтони Джошуа
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