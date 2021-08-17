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Экс-чемпион мира: Усику нужно довести бой до пятого раунда
Мнение профессионала
Бывший чемпион мира в среднем весе Келли Павлик дал комментарий по поводу боя между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Верите вы или нет, но это интересный бой. Я думаю, что это очень интересный поединок. Джошуа – большой, он умеет драться. Мы об этом знаем. Я считаю, что это будет хороший бой, потому что Джошуа увядает в середине поединка – не из-за того, что он тренируется недостаточно упорно, а потому что он генетически такой большой.
Усик – не маленький парень. Он любит выбрасывать много ударов, и он это делает на протяжении 12 раундов. Если этот бой дойдет до пятого раунда, то будет очень интересным.
Сложно выбрать победителя, потому что это супертяжелый вес. Всегда может произойти что угодно, а Джошуа – такой большой и хороший боец, но, как я сказал, если поединок продлится до пятого раунда, то станет очень интересным", - сказал Павлик.
Бой Джошуа – Усик должен пройти 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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