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Де ла Хойя сдал положительный тест на коронавирус
Теперь его заменит Холифилд
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя не сможет выступить в поединке с бывшим чемпионом UFC Витором Белфортом, сообщает TMZ. Бой должен был пройти в ночь на 12 сентября в Лос-Анджелесе (США).
Последний тест боксёра на коронавирус показал положительный результат. Организаторы поединка сообщили, что де ла Хойю в этом поединке заменит 58-летний американский бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд.
Холифилд в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако поединок был отменён.
Белфорт в ММА одержал 26 побед и потерпел 14 поражений. В боксе у него пока был лишь один бой, который он выиграл.
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