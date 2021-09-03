  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Де ла Хойя сдал положительный тест на коронавирус
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де ла Хойя сдал положительный тест на коронавирус

Бокс
(1 голосов)

Теперь его заменит Холифилд

Де ла Хойя сдал положительный тест на коронавирус

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя не сможет выступить в поединке с бывшим чемпионом UFC Витором Белфортом, сообщает TMZ. Бой должен был пройти в ночь на 12 сентября в Лос-Анджелесе (США).

Последний тест боксёра на коронавирус показал положительный результат. Организаторы поединка сообщили, что де ла Хойю в этом поединке заменит 58-летний американский бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд.

Холифилд в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако поединок был отменён.

Белфорт в ММА одержал 26 побед и потерпел 14 поражений. В боксе у него пока был лишь один бой, который он выиграл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оскар Де Ла Хойя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...