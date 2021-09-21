Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа раскрыл тактику на бой с Усиком
Однако смело
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал, что планирует делать в субботу в бою с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Выйду на ринг легкий как перышко. План на бой – наматывать круги по периметру ринга столь яростно, чтобы не дай бог ничего не пропустить. В общем, планирую бегать со стартового гонга и до самого победного конца.
Знаю, что Усик великий боец, великий чемпион. Я привык к тому, чтобы постоянно принимать самые сложные вызовы. Но не считаю, что сейчас нахожусь под каким-то нереальным давлением.
Сможем ли на пару мы с Усиком затмить тот бой с Кличко? Возможно... Многое будет зависеть не только от меня, но и от Александра. Не знаю, готов ли он к такому. Посмотрим, сможет ли он подтолкнуть меня к грани досрочного поражения и смогу ли это сделать я. А лично обо мне вы и так все знаете. У меня скучных поединков не бывает", - сказал Джошуа.
Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Роберто Карлос – о клетке на стадионе Ингульца: Это же не животные какие-то
- Реакция Месси на замену ожидаема. Его не меняли без явной причины 11 лет
- "Сердце и яйца забыли в раздевалке". Вацко - о матче Шериф - Шахтер
- Джошуа vs Усик: гид по главному бою года
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО