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Джошуа раскрыл тактику на бой с Усиком

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Однако смело

Джошуа раскрыл тактику на бой с Усиком

Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал, что планирует делать в субботу в бою с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Выйду на ринг легкий как перышко. План на бой – наматывать круги по периметру ринга столь яростно, чтобы не дай бог ничего не пропустить. В общем, планирую бегать со стартового гонга и до самого победного конца.

Знаю, что Усик великий боец, великий чемпион. Я привык к тому, чтобы постоянно принимать самые сложные вызовы. Но не считаю, что сейчас нахожусь под каким-то нереальным давлением.

Сможем ли на пару мы с Усиком затмить тот бой с Кличко? Возможно... Многое будет зависеть не только от меня, но и от Александра. Не знаю, готов ли он к такому. Посмотрим, сможет ли он подтолкнуть меня к грани досрочного поражения и смогу ли это сделать я. А лично обо мне вы и так все знаете. У меня скучных поединков не бывает", - сказал Джошуа.

Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
Vringe.com

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