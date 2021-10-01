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Известный тренер назвал Усика главным боксером в истории Украины
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Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
Известный тренер Роберт Гарсия считает, что Усик уже сделал достаточно, чтобы превзойти братьев Кличко и Василия Ломаченко.
"Никого не стоит сравнивать с Усиком. Это была отличная победа для команды, замечательное выступление. Я уверен, что он самая большая звезда в Украине.
Да, там были братья Кличко, но этот парень сделал кое-что особенное. Усик оказался на вершине мира. Он стал чемпионом в супертяжелом дивизионе. И то, как он это сделал, то, кого он победил", - сказал Гарсия.
Александр Усик после победы над Энтони Джошуа стал единственным боксером в истории, которому после победы на Олимпийских играх удалось стать чемпионом мира в тяжелом и супертяжелом дивизионах.
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