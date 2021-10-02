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Альварес о решении Пакьяо: Это грустно, но пришло время

Бокс
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Комментарий мексиканца

Альварес о решении Пакьяо: Это грустно, но пришло время

UA-Футбол
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Мексиканский чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Сауль Альварес (56-1-2; 38 КО) прокомментировал решение филиппинца Мэнни Пакьяо объявить о завершении карьеры. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это печально, но пришло время. Он многое сделал для бокса, он великий боец, легенда" - сказал Альварес.

Напомним, что Мэнни Пакьяо объявил о завершении профессиональной карьеры боксера и подал свою кандидатуру на пост президента Филиппин.

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В статье: Мэнни Пакьяо Сауль Альварес
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