Альварес о решении Пакьяо: Это грустно, но пришло время

Мексиканский чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Сауль Альварес (56-1-2; 38 КО) прокомментировал решение филиппинца Мэнни Пакьяо объявить о завершении карьеры. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это печально, но пришло время. Он многое сделал для бокса, он великий боец, легенда" - сказал Альварес.

Напомним, что Мэнни Пакьяо объявил о завершении профессиональной карьеры боксера и подал свою кандидатуру на пост президента Филиппин.