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По братски: Усик и Джошуа поделят гонорар в ответном поединке

Бокс
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По братски: Усик и Джошуа поделят гонорар в ответном поединке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о системе распределения гонорара в ответном поединке его подопечного против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Его слова цитирует tribuna.ua:

"Переговорный процесс уже не будет проходить. Мы обо всем договорились еще тогда. 50 на 50", - сказал Красюк.

Напомним, что первый бой Усик - Джошуа завершился победой украинского боксера единогласным решением судей (117-112; 116-112; 115-113).

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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