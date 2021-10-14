По братски: Усик и Джошуа поделят гонорар в ответном поединке

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о системе распределения гонорара в ответном поединке его подопечного против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Его слова цитирует tribuna.ua:

"Переговорный процесс уже не будет проходить. Мы обо всем договорились еще тогда. 50 на 50", - сказал Красюк.

Напомним, что первый бой Усик - Джошуа завершился победой украинского боксера единогласным решением судей (117-112; 116-112; 115-113).