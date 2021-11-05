Усик: Некоторым показалась, что победа над Джошуа была легкой

Александр Усик (19-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

"Некоторым показалось, что победа досталась мне легко. Но это не так. И вообще, Джошуа – отличный боец.

Как изменилась моя жизнь после той победы? В принципе, все осталось без изменений. Да, это был огромный шаг в моей карьере. Но впереди еще много таких.

Послание для Джошуа? Мне нечего ему сказать. Один из принципов моей подготовки – сосредоточиться на себе. Значение имеет только мои подготовка, дух и вера. Все остальное на моем пути не имеет никакого значения", - сказал Усик.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа пройдет в марте-апреле 2022 года. Переговоры по повторному поединку должны стартовать на этой неделе.