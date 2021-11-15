Реванш Усика и Джошуа может пройти на Уэмбли

Александр Усик (19-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Промоутер британца Эдди Хирн в интервью Boxing News 24 сообщил, что повторная дуэль двух олимпийских чемпионов 2012 года, вероятней всего, снова пройдет в Великобритании.

"Первый их поединок на стадионе Тоттенхэма стал потрясающим событием. Я хотел бы это повторить или провести бой на Уэмбли.

Мы обязательно обсудим все это с промоутером Усика Александром Красюком. Конечно же, варианты в Украине и Ближнем Востоке тоже будут обсуждаться", - сказал Хирн.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа за четыре титула в супертяжелом дивизионе состоится в марте-апреле 2022 года.