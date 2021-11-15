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Реванш Усика и Джошуа может пройти на Уэмбли
Отличный вариант
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик (19-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Промоутер британца Эдди Хирн в интервью Boxing News 24 сообщил, что повторная дуэль двух олимпийских чемпионов 2012 года, вероятней всего, снова пройдет в Великобритании.
"Первый их поединок на стадионе Тоттенхэма стал потрясающим событием. Я хотел бы это повторить или провести бой на Уэмбли.
Мы обязательно обсудим все это с промоутером Усика Александром Красюком. Конечно же, варианты в Украине и Ближнем Востоке тоже будут обсуждаться", - сказал Хирн.
Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа за четыре титула в супертяжелом дивизионе состоится в марте-апреле 2022 года.
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